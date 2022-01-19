Радий Хабиров вошёл в топ-4 рейтинга глав регионов России

Компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг глав регионов России по итогам 2021 года. Четвёртое место в списке занял Глава Башкирии Радий Хабиров.

Глава региона уступил лишь мэру Москвы Сергею Собянину, губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Радий Хабиров второй год подряд опережает коллег по Приволжскому федеральному округу.