Радий Хабиров вошёл в топ-4 рейтинга глав регионов России

Компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг глав регионов России по итогам 2021 года. Четвёртое место в списке занял Глава Башкирии Радий Хабиров.
Глава региона уступил лишь мэру Москвы Сергею Собянину, губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Радий Хабиров второй год подряд опережает коллег по Приволжскому федеральному округу.
В десятку также вошли глава Крыма Сергей Аксенов, глава Чечни Рамзан Кадыров, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель Тверской области Игорь Руденя.