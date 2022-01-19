Житель Башкирии убил подругу, которая оскорбила его достоинство

В Дюртюлинском районе произошло жестокое убийство. Местный житель задушил подругу за то, что та оскорбила его мужское достоинство.

Как выяснило следствие, безработный ранее судимый сельчанин проводил время за распитием алкоголя с товарищами. После знакомая попросила его починить сливной бачок унитаза в её доме. Выполнив работу, мужчина сел выпивать и с ней, а позже между ними произошла интимная близость.

По словам убийцы, женщину не впечатлили его старания, и она начала высмеивать сексуальные возможности друга. Это разозлило мужчину, он несколько раз ударил подругу, а после задушил. Совершив преступление, сельчанин вернулся к друзьям и рассказал о случившемся.