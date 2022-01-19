В Башкирии пассажирский автобус на ходу охватило огнём

Сегодня, 19 января, в Салавате зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.
Маршрутное такси, которое двигалось по рейсу №36, прямо на ходу охватило огнём. Инцидент произошёл на улице бульвар Салавата Юлаева. На место оперативно прибыли экстренные службы. Пожар тушили 4 единицы спецтехники и 9 человек личного состава.
К счастью, в инциденте пострадавших нет. Пассажиры и водитель самостоятельно покинули автобус. Причину возгорания предстоит установить.
Фото: МЧС по РБ.