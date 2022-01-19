Тренеры сборной России по каратэ провели семинар для представителей Башкирии

Вместе с наставниками приехала и обладательница олимпийской лицензии Анна Чернышева. Вместе они провели тренировки и поделились знаниями с юными каратистами, а также рассказали чему нужно уделить внимание в спаррингах и поединках.
Главное в поединке – концентрация, уверен тренер сборной России Александр Юдин. Как говорят сами спортсмены, важно не проспать атаку соперника. Иначе можно проиграть или как минимум потерять заветные баллы. Представителям национальной команды было не просто найти время в рабочем графике для подобного семинара. У российских сборников впереди сразу три крупным соревнования – это Премьер-лига, чемпионат Европы и всемирные игры. Но обмен опытом между регионами – важная составляющая в развитие каратэ в стране.
Полноценную тренировку для участников семинара провела Анна Чернышева – чемпионка Европы, бронзовый призер чемпионата мира по каратэ и обладательница олимпийской лицензии. Особое внимание спортсменка уделила разминке и только потом преступила к спаррингам.
В мастер-классе приняли участие каратисты из Уфы, Белорецка, Стерлитамакского района, Оренбурга и Москвы.
Семинар по каратэ от тренеров национальной сборной прошел в двух дисциплинах – ката и кумитэ. Для Алексея Нуркенова это не первый опыт работы с каратистами республики. Ранее он проводил мастер-класс в Уфе, Салавате и в Стерлитамаке.
Впереди у башкирских каратистов сразу несколько соревнований. Совсем скоро пройдет первенство республики, а затем всероссийский турнир «Олимпийские надежды».