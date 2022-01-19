Тренеры сборной России по каратэ провели семинар для представителей Башкирии

Вместе с наставниками приехала и обладательница олимпийской лицензии Анна Чернышева. Вместе они провели тренировки и поделились знаниями с юными каратистами, а также рассказали чему нужно уделить внимание в спаррингах и поединках.

Главное в поединке – концентрация, уверен тренер сборной России Александр Юдин. Как говорят сами спортсмены, важно не проспать атаку соперника. Иначе можно проиграть или как минимум потерять заветные баллы. Представителям национальной команды было не просто найти время в рабочем графике для подобного семинара. У российских сборников впереди сразу три крупным соревнования – это Премьер-лига, чемпионат Европы и всемирные игры. Но обмен опытом между регионами – важная составляющая в развитие каратэ в стране.

Что мы сами используем в тренировочном процессе дома в регионе, на сборах в сборной команде России, то есть те вещи, которые мы используем и на тренировках повторяем. Александр Юдин, тренер сборной России по каратэ

Очень волнительно и значимо, когда им показывает заслуженный мастер спорта задание. Это простой человек, который был нацелен и реализовал себя. Евгений Кокин, главный тренер Самарской области по каратэ

Полноценную тренировку для участников семинара провела Анна Чернышева – чемпионка Европы, бронзовый призер чемпионата мира по каратэ и обладательница олимпийской лицензии. Особое внимание спортсменка уделила разминке и только потом преступила к спаррингам.

Семинар для нас четвертый. Ездим не так часто, потому что много своих соревнований и сборов. А я на соревнования сама часто езжу. Анна Чернышева, мастер спорта международного класса

В мастер-классе приняли участие каратисты из Уфы, Белорецка, Стерлитамакского района, Оренбурга и Москвы.

Семинар проходит в рамках подготовки к международным турнирам, которые будут проходить серии А и Премьер-лиги. А у нас есть спортсмены, которые могут выезжать на данные соревнования. Евгений Мещеряков, президент спортивной Федерации каратэ Республики Башкортостан

Семинар по каратэ от тренеров национальной сборной прошел в двух дисциплинах – ката и кумитэ. Для Алексея Нуркенова это не первый опыт работы с каратистами республики. Ранее он проводил мастер-класс в Уфе, Салавате и в Стерлитамаке.

Программа уже настолько отработана, что по приезде в регион я вижу уровень спортсменов. Кому-то уже нужно давать продвинутую информацию. Алексей Нуркенов, тренер сборной России по каратэ в дисциплине ката

Я уже третий раз на семинаре Алексея Халиловича. Бывало, что на семинаре что-то повторялось, но я каждый раз узнаю что-то новое для себя и своих детей, которых тренирую. Никита Горшунов, старший тренер по каратэ детского спортклуба «Бусидо»