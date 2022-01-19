ХК «Торос» обыграл тюменский «Рубин»

В Континентальной хоккейной лиге пока перерыв, но в ВХЛ чемпионат продолжается. Нефтекамский «Торос» в выездном матче смог обыграть принципиального соперника.

В Тюмени башкирский клуб взял верх над «Рубином» со счетом 2:1. Первыми забили нефтекамцы. На 17-й минуте отличился Владислав Дюкарев. Во втором периоде Данил Аймурзин увеличил отрыв. В концовке хозяевам удалось отыграть лишь одну шайбу, но это был единственный их гол в матче.