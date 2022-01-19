В Уфе прошли Открытые соревнования по быстрым шахматам Кубок спортклуба «Толпар»

В нём приняли участие 34 спортсмена со всей республики, 19 из которых представляли Уфу. Самому юному шахматисту всего десять лет, а самому возрастному – 83 года.

Ветераны против детей и мастеров фиде. Этим и интересен Кубок спортклуба «Толпар». Случайным образом участники получают себе в соперники девять шахматистов разного возраста и мастерства. 76-летний Якс Норкин играл в шахматы в школьные годы, получил звание кандидата в мастера спорта. Устроившись на работу, Якс забросил шахматы и лишь после выхода на пенсию Норкин вернулся в большой спорт. Сейчас постоянные шахматные соревнования помогают ему продолжать жить полной жизнью.

Турнир для меня, конечно, очень сложный. Трудно играть с молодежью, невозможно просто. Они так быстро размышляют, думают, что иногда и не успеваешь за ними, хотя опыт большой. Но за счет подвижности, понимания, концентрации и расчета они здорово играют. Якс Норкин, участник Кубка СК «Толпар»

В турнире принимали участие сразу три мастера фиде. Первый номер рейтинга, уфимец Гор Глиджян, помимо развития карьеры, уже учит юных спортсменов в своей шахматной школе. В этом турнире ученики смогли сыграть со своим учителем. Но выиграть у мастера фиде не удалось никому. Гор Глиджян стал победителем соревнований.

Такие турниры, безусловно, необходимы для развития шахмат в республике. Здесь представительный состав. Мне интересно играть, я сам давно играю, сам тренирую, плюс интересно посмотреть самому, как играют другие дети. Гор Глиджян, победитель Кубка СК «Толпар»

В прошлом году 15-летний Левон Азизян из Месягутово дважды выиграл чемпионат Башкирии по быстрым шахматам. Ему больше нравится играть со взрослыми и опытными спортсменами, потому что на них Левон настраивается по-особенному. Кубок спортклуба «Толпар» завершился для Азизяна бронзовой медалью, но на 2022-й год юный шахматист ставит куда более амбициозные цели.

Хотелось бы сделать себе мастера фиде. И пока что цель – сделать рейтинг 2000, а дальше уже будет видно. Думаю, что если постараться, то можно сделать в 2022 году. Левон Азизян, бронзовый призёр Кубка СК «Толпар»