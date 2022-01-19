В Уфе прошли Открытые соревнования по быстрым шахматам Кубок спортклуба «Толпар»

В нём приняли участие 34 спортсмена со всей республики, 19 из которых представляли Уфу. Самому юному шахматисту всего десять лет, а самому возрастному – 83 года.
Ветераны против детей и мастеров фиде. Этим и интересен Кубок спортклуба «Толпар». Случайным образом участники получают себе в соперники девять шахматистов разного возраста и мастерства. 76-летний Якс Норкин играл в шахматы в школьные годы, получил звание кандидата в мастера спорта. Устроившись на работу, Якс забросил шахматы и лишь после выхода на пенсию Норкин вернулся в большой спорт. Сейчас постоянные шахматные соревнования помогают ему продолжать жить полной жизнью.
В турнире принимали участие сразу три мастера фиде. Первый номер рейтинга, уфимец Гор Глиджян, помимо развития карьеры, уже учит юных спортсменов в своей шахматной школе. В этом турнире ученики смогли сыграть со своим учителем. Но выиграть у мастера фиде не удалось никому. Гор Глиджян стал победителем соревнований.
В прошлом году 15-летний Левон Азизян из Месягутово дважды выиграл чемпионат Башкирии по быстрым шахматам. Ему больше нравится играть со взрослыми и опытными спортсменами, потому что на них Левон настраивается по-особенному. Кубок спортклуба «Толпар» завершился для Азизяна бронзовой медалью, но на 2022-й год юный шахматист ставит куда более амбициозные цели.
30 января в спортклубе «Толпар» пройдет еще один турнир по быстрым шахматам. Состав участников соревнований будет еще более представительным.