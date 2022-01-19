В Кумертау состоялось первенство республики по греко-римской борьбе

Участие в турнире приняли юноши до 18 лет со всего региона. Соревнования проходили два дня. Сначала состоялись предварительные встречи и полуфиналы. За схватками борцов наблюдали тренеры сборной республики. Возможно, что вскоре кто-то из них попадет в юношескую или юниорскую команду Башкортостана.

Мы должны просматривать на будущее. Есть хорошие ребята и хорошие схватки. На сегодняшний день даже чемпион России и призер Европы Максим Кандалин борется. Есть еще неплохие ребята, которые должны при должном внимании результаты показать.

Рамиль Сираев, главный тренер сборной Республики Башкортостан по греко-римской борьбе

Во второй день соревнований первыми на ковер вышли участники утешительных поединков. То есть те, кто еще сохранял шансы побороться за бронзовые медали турнира. Кульминацией республиканского первенства стали финалы в каждой весовой категории. Теперь победители получат право отстаивать честь региона на соревнованиях Приволжского федерального округа, которые состоятся в ближайшее время. Участники турнира отметили  организацию первенства в Кумертау. Вообще развитию спортивной борьбы в республике уделяется большое внимание. Внедряются новые программы, спортсмены обеспечиваются экипировкой, развиваются секции в школах региона.

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