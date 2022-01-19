В Кумертау состоялось первенство республики по греко-римской борьбе

Участие в турнире приняли юноши до 18 лет со всего региона. Соревнования проходили два дня. Сначала состоялись предварительные встречи и полуфиналы. За схватками борцов наблюдали тренеры сборной республики. Возможно, что вскоре кто-то из них попадет в юношескую или юниорскую команду Башкортостана.

Мы должны просматривать на будущее. Есть хорошие ребята и хорошие схватки. На сегодняшний день даже чемпион России и призер Европы Максим Кандалин борется. Есть еще неплохие ребята, которые должны при должном внимании результаты показать.

Во второй день соревнований первыми на ковер вышли участники утешительных поединков. То есть те, кто еще сохранял шансы побороться за бронзовые медали турнира. Кульминацией республиканского первенства стали финалы в каждой весовой категории. Теперь победители получат право отстаивать честь региона на соревнованиях Приволжского федерального округа, которые состоятся в ближайшее время. Участники турнира отметили организацию первенства в Кумертау. Вообще развитию спортивной борьбы в республике уделяется большое внимание. Внедряются новые программы, спортсмены обеспечиваются экипировкой, развиваются секции в школах региона.