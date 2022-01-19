В Instagram добавили функцию «Аватары»

Instagram запустил новую функцию, которая схожа с Memoji от Apple. Называться она будет «Аватары» и теперь откроется для всех пользователей площадки. Инсайдеры сообщают, что компания Meta развивает идею метавселенной в своих социальных сетях.

До России нововведение может дойти позже, но проверить наличие функции у себя можно уже сейчас. Для этого необходимо зайти в настройки, далее в «Аккаунт» и «Аватары», если нужного пункта у вас нет, то пока что пользоваться смайликом вы не сможете.