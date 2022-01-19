В России разработали новый список противопоказаний к прививке от коронавируса

В Минздраве разработали новый список противопоказаний к прививке от коронавируса. Глава Министерства Михаил Мурашко сегодня подписал соответствующие документы.

Фото №1 - В России разработали новый список противопоказаний к прививке от коронавируса

В приказе говорится о бессрочных и временных противопоказаниях. К бессрочным отнесли чувствительность к препарату, аллергические реакции на компоненты прививки, тяжёлую переносимость вакцины.

Временными противопоказаниями теперь считают инфекционные и вирусные заболевания. Ранее сообщалось, что карантин из-за коронавирусной инфекции сократили с 2 недель до 7 дней.

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