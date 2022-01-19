В России разработали новый список противопоказаний к прививке от коронавируса

В Минздраве разработали новый список противопоказаний к прививке от коронавируса. Глава Министерства Михаил Мурашко сегодня подписал соответствующие документы.

В приказе говорится о бессрочных и временных противопоказаниях. К бессрочным отнесли чувствительность к препарату, аллергические реакции на компоненты прививки, тяжёлую переносимость вакцины.