В России разработали новый список противопоказаний к прививке от коронавируса

В Минздраве разработали новый список противопоказаний к прививке от коронавируса. Глава Министерства Михаил Мурашко сегодня подписал соответствующие документы.
В приказе говорится о бессрочных и временных противопоказаниях. К бессрочным отнесли чувствительность к препарату, аллергические реакции на компоненты прививки, тяжёлую переносимость вакцины.
Временными противопоказаниями теперь считают инфекционные и вирусные заболевания. Ранее сообщалось, что карантин из-за коронавирусной инфекции сократили с 2 недель до 7 дней.