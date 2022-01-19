В Китае снимут своего «Холопа»

«Бюллютень кинопрокатчика» сообщили, что компания Alibaba Pictures собирается снять ремейк на популярный русский фильм «Холоп». Права на съемку картины уже куплены, она будет готова в 2023-2024 годах.

Комедия «Холоп» рассказывает о парне с богатыми родителями, которого помещают в декорации деревни, чтобы изменить его мировоззрение. На площадке работает несколько сотен актеров, которые полностью инсценируют жизнь в глубинке и пытаются помочь в благородной миссии. В результате парень меняет своё отношение к миру. Фильм выпустили в 2020 году, он стал самым кассовым русским фильмом.