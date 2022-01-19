В Уфе обсудили развитие сотрудничества между Башкортостаном и Казахстаном

Мы для себя решили, что будем прорабатывать все предложения, часть из них выстрелит. Вы знаете совместный проект БСК и «Каустика» в казахстанском Павлодаре. Этот проект для нас является одним из приоритетных, там объем инвестиций – порядка 1 млрд долларов, и на выходе будет производство тех материалов, которые нужны для современной экономики в целом – и Казахстана, и РФ. Такого предприятия нет на территории СНГ.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан