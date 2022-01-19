В Уфе обсудили развитие сотрудничества между Башкортостаном и Казахстаном

Башкортостан – в числе лидеров среди регионов России по взаимодействию с Казахстаном. Сотрудничество будет расширяться. Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы по развитию сотрудничества.
В режиме видеоконференции его провели Глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов. О создании рабочей группы стороны договорились в ходе визита республиканской делегации в Казахстан в сентябре прошлого года.
Дорожная карта по развитию сотрудничества между республиками рассчитана до 2024 года. В неё вошли порядка 70 мероприятий. Основные направления – инвестиционная деятельность, торгово-экономическая сфера, транспорт и туризм, агропромышленный комплекс, промышленность, образование и культура, ЖКХ, строительство. Предполагаемый объём инвестиций по проектам дорожной карты составляет около 80 млрд рублей.