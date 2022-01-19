В Уфе обсудили развитие сотрудничества между Башкортостаном и Казахстаном

Башкортостан – в числе лидеров среди регионов России по взаимодействию с Казахстаном. Сотрудничество будет расширяться. Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы по развитию сотрудничества.

В режиме видеоконференции его провели Глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов. О создании рабочей группы стороны договорились в ходе визита республиканской делегации в Казахстан в сентябре прошлого года.

Мы для себя решили, что будем прорабатывать все предложения, часть из них выстрелит. Вы знаете совместный проект БСК и «Каустика» в казахстанском Павлодаре. Этот проект для нас является одним из приоритетных, там объем инвестиций – порядка 1 млрд долларов, и на выходе будет производство тех материалов, которые нужны для современной экономики в целом – и Казахстана, и РФ. Такого предприятия нет на территории СНГ.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе обсудили развитие сотрудничества между Башкортостаном и Казахстаном

Это в свою очередь показывает, что между Башкортостаном и Казахстаном есть естественные интересы. Рассматриваем проект по инвестициям Казахстана в Башкортостан, в частности по производству ориентированно-стружечных плит. Этот проект будет интересным в плане того, чтобы производить в Казахстане высококачественную мебель из этих стружек.

Кайрат Торебаев, вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан

Дорожная карта по развитию сотрудничества между республиками рассчитана до 2024 года. В неё вошли порядка 70 мероприятий. Основные направления – инвестиционная деятельность, торгово-экономическая сфера, транспорт и туризм, агропромышленный комплекс, промышленность, образование и культура, ЖКХ, строительство. Предполагаемый объём инвестиций по проектам дорожной карты составляет около 80 млрд рублей.

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