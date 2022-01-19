В Башкирии могут расширить функционал карты «Алга»

Радий Хабиров поручил доработать школьную карту «Алга» и добавить в нее новый функционал. Его представят на форуме «Взлетай». «Цифровую зрелость» ключевых отраслей экономики, а также вопросы цифровой трансформации образования, общественного транспорта и коммунальной сферы региона обсудили на совещании у главы республики.

Для пассажиров выпустили более 606 тысяч карт «Алга». Ежедневно число новых пользователей увеличивается на 500-600 человек. В ближайшее время представят план по привлечению частных перевозчиков к безналичным расчетам по карте «Алга».