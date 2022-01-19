В Уфе обманутые дольщики спустя 10 лет получили ключи от квартир

В Уфе дольщикам еще одного проблемного дома вручили ключи от квартир. Новую семиэтажку начали возводить 10 лет назад. Однако достроить объект удалось лишь после активного вмешательства в ситуацию с долгостроями главы республики. Сегодня Радий Хабиров провел межведомственное совещание по вопросам дальнейшего решения проблемы. Сколько людей могут рассчитывать на новоселье в этом году?

В квартире пока голые полы и стены, впереди – ремонт и покупка мебели. Только Ралию Макаеву все эти хлопоты не пугают, ведь самое страшное уже позади. Этого новоселья женщина ждала с 2014 года, когда заключила договор с застройщиком – компанией «Регионстройкомплекс».

Долго искали и смотрим – дом: и место неплохое, и потолки высокие. Смотрим, он уже достроенный, под крышей: мы рассчитались, договор заключили. Они должны были сдать в начале 2016 года. И потом что-то пошло не так. Ралия Макаева

Фундамент многоэтажки по улице Энгельса начали закладывать еще в 2012-м. Дом должен был стать элитным: по тем временам стоимость квадратного метра была немаленькой. Однако застройщик выполнить свои обязательства не смог. Правоохранительные органы усмотрели в действиях компании признаки мошенничества. Обманутыми оказались 23 дольщика.

Первоначально не было никаких надежд, было отчаяние, расстройство. Пока мы боролись и ходили по инстанциям, региональный фонд и наше правительство создало программу поддержки обманутых дольщиков. Карина Новикова

Активно решать вопрос с обманутыми дольщиками начали с приходом в республику Радия Хабирова. Глава Башкортостана поручил чиновникам уделить ситуации особое внимание. За это время более 1800 граждан получили компенсационные выплаты. Несколько домов было достроено. На очереди – восстановление прав еще свыше 4 тысяч участников долевого строительства. Проблемы более половины из них возможно решить уже в этом году.

К 2024 году понятие «обманутый дольщик» как класс должно перестать существовать. Для этого есть решение в целом по организации нового строительства. И второе: есть ресурсы, которые президент выделил, институты, которые по решению президента страны были созданы. Мы обсуждали уже следующий этап, что волнует людей. У них украли деньги – где эти люди, что с ними происходит. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Власти не скрывают, что Башкортостан имеет тяжелое наследие. Республика – в антирейтинге по числу обманутых дольщиков среди регионов страны. На начальном этапе их было более 10 тысяч. Некоторые люди ждут новоселья последние 15 лет. Финал уже близок.

Мы постараемся с 2023 года передвинуть несколько адресов на 2022 год. С руководством республики у нас налажена ежедневная работа по защите прав граждан. Более того, мы посмотрели и не видим здесь появления новых пострадавших граждан. Это тоже важно. Спасибо коллегам за такую работу. Константин Тимофеев, директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства