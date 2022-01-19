В Уфе обманутые дольщики спустя 10 лет получили ключи от квартир

В Уфе дольщикам еще одного проблемного дома вручили ключи от квартир. Новую семиэтажку начали возводить 10 лет назад. Однако достроить объект удалось лишь после активного вмешательства в ситуацию с долгостроями главы республики. Сегодня Радий Хабиров провел межведомственное совещание по вопросам дальнейшего решения проблемы. Сколько людей могут рассчитывать на новоселье в этом году?
В квартире пока голые полы и стены, впереди – ремонт и покупка мебели. Только Ралию Макаеву все эти хлопоты не пугают, ведь самое страшное уже позади. Этого новоселья женщина ждала с 2014 года, когда заключила договор с застройщиком – компанией «Регионстройкомплекс».
Фундамент многоэтажки по улице Энгельса начали закладывать еще в 2012-м. Дом должен был стать элитным: по тем временам стоимость квадратного метра была немаленькой. Однако застройщик выполнить свои обязательства не смог. Правоохранительные органы усмотрели в действиях компании признаки мошенничества. Обманутыми оказались 23 дольщика.
Активно решать вопрос с обманутыми дольщиками начали с приходом в республику Радия Хабирова. Глава Башкортостана поручил чиновникам уделить ситуации особое внимание. За это время более 1800 граждан получили компенсационные выплаты. Несколько домов было достроено. На очереди – восстановление прав еще свыше 4 тысяч участников долевого строительства. Проблемы более половины из них возможно решить уже в этом году.
Власти не скрывают, что Башкортостан имеет тяжелое наследие. Республика – в антирейтинге по числу обманутых дольщиков среди регионов страны. На начальном этапе их было более 10 тысяч. Некоторые люди ждут новоселья последние 15 лет. Финал уже близок.
На решение проблемы участников долевого строительства уже потрачено более 10 млрд рублей. И эти средства необходимо компенсировать. Разумеется, не за счет граждан, а руководителей стройкомпаний, которые обманули людей. Многие, кстати, до сих пор на свободе. У них самих есть деньги и имущество. В этой связи глава Башкортостана призвал правоохранительные органы усилить работу.