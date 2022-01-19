В Уфе студенты УГАТУ получили самолет Су-34 для учебных целей

«Боевой утёнок» расправляет крылья. Так в народе прозвали сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Сегодня специалисты начали сборку самолёта на площадке лабораторно-испытательного комплекса УГАТУ. Летательный аппарат станет тренажёром для уфимских студентов. Техника находится в рабочем состоянии.

Самый первый в истории России «Утёнок» вновь расправляет металлические крылья. Отслуживший своё самолет военные передают студентам УГАТУ. Последние годы перед списанием борт «01 красный» провел на авиабазе в Астраханской области. В Уфе Су-34 получил вторую жизнь. И пусть крылатая машина больше не поднимется в небо, теперь истребитель выполняет не менее важную функцию на земле.

В сборке самолёта важно внимание к деталям: в авиации мелочей не бывает. Поэтому и подобный тренажёр для студентов был крайне необходим. Сейчас УГАТУ – единственный в республике вуз, где есть военная подготовка.

Самолет получен не в качестве памятника, а для учебных целей. Студенты, проходящие военную подготовку, будут знакомиться с современной авиационной техникой не по учебникам, а вживую. Евгений Сотников, начальник военно-учебного центра при Уфимском государственном авиационном техническом университете

Для подготовки таких специалистов в Уфе создана уникальная учебная площадка. Истребитель-бомбардировщик Су-34 пополнил арсенал УГАТУ наряду с вертолетами Ми-2, Ми-8, самолетами МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29 и Су-27. Все эти машины прибыли в республику из разных уголков страны.

Су-34 – уникальный летательный аппарат. Это и истребитель, и бомбардировщик одновременно. Устроен так, что может быстро и точно поражать цели в воздухе, на воде и на земле. За необычную форму носовой части этот самолет прозвали «Утёнок». Хотя в работе это быстрая, маневренная и чрезвычайно опасная для противника машина.

В августе 2008 года самолеты Су-34 участвовали в Грузино-осетинском конфликте, а осенью 2015 года были отправлены в Сирию. Эти машины способны попасть в цель с высоты 6 тысяч метров. Более того, истребитель может находиться в воздухе бесконечно долго – ограничение только в физических возможностях пилотов.

Как самый современный самолет он оснащается самым современным оружием. Это самое высокоточное оружие, которое имеется сейчас на вооружении. Евгений Сотников, начальник военно-учебного центра при Уфимском государственном авиационном техническом университете