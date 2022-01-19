В Уфе убийца адвоката отправится на принудительное лечение

Преступление произошло в марте прошлого года возле здания Арбитражного суда. Конфликт случился между двумя оппонентами судебного дела. Один из них схватил нож и несколько раз смертельно ранил другого в грудь и живот, а затем скрылся. После он попытался свести счеты с жизнью. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что из-за болезни он мог не осознавать опасность своих поступков.