В Уфе убийца адвоката отправится на принудительное лечение

Убийцу, который зарезал адвоката в центре Уфы, отправят на принудительное психиатрическое лечение. У мужчины обнаружили психическое расстройство.

Преступление произошло в марте прошлого года возле здания Арбитражного суда. Конфликт случился между двумя оппонентами судебного дела. Один из них схватил нож и несколько раз смертельно ранил другого в грудь и живот, а затем скрылся. После он попытался свести счеты с жизнью. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что из-за болезни он мог не осознавать опасность своих поступков.

Фото №1 - В Уфе убийца адвоката отправится на принудительное лечение

У мужчины обнаружено психическое расстройство, которое в период совершенного деяния и в настоящее время лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими, в связи с чем ему рекомендовано принудительное лечение. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.

Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии