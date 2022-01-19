В Уфе женщине удалили 5-килограммовую опухоль

Врачи клиники БГМУ удалили у женщины опухоль весом более 5 килограммов. Размер миомы был вдвое больше человеческой головы. Живот из-за такого гигантского новообразования выпирал и давил на другие органы.

48-летняя жительница Уфе не посещала специалиста-гинеколога 20 лет. Кроме того, опухоль вросла в подвздошную вену, которая деформировалась. Для проведения вмешательства подключили мультидисциплинарную бригаду врачей.

Особенности ситуации грозили летальным исходом, поэтому мы решили, что будет мультидисциплинарная бригада. Мы убрали опухоль, после чего помогли сосудистые хирурги.

Ильнур Мусин, доцент кафедры акушерства БГМУ
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Операция длилась около 2,5 часов. Пациентку уже выписали. Сейчас проходит гистологическое исследование для определения вида новообразования. Врачи периодически сталкиваются с такими гигантскими опухолями. В декабре у пациентки из Нефтекамска удалили новообразование весом 11 килограммов. Оно достигло огромных размеров за полгода.

Посещать гинеколога – это так просто. Молодым женщинам – раз в полгода, более взрослым – раз в год. Анализы сдаются автоматом, государство делает очень много. И мы не можем созвать женщин, это очень печально.

Альфия Ящук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии БГМУ
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