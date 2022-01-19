В Уфе женщине удалили 5-килограммовую опухоль

Посещать гинеколога – это так просто. Молодым женщинам – раз в полгода, более взрослым – раз в год. Анализы сдаются автоматом, государство делает очень много. И мы не можем созвать женщин, это очень печально.

Альфия Ящук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии БГМУ