В Уфе женщине удалили 5-килограммовую опухоль

Врачи клиники БГМУ удалили у женщины опухоль весом более 5 килограммов. Размер миомы был вдвое больше человеческой головы. Живот из-за такого гигантского новообразования выпирал и давил на другие органы.
48-летняя жительница Уфе не посещала специалиста-гинеколога 20 лет. Кроме того, опухоль вросла в подвздошную вену, которая деформировалась. Для проведения вмешательства подключили мультидисциплинарную бригаду врачей.
Операция длилась около 2,5 часов. Пациентку уже выписали. Сейчас проходит гистологическое исследование для определения вида новообразования. Врачи периодически сталкиваются с такими гигантскими опухолями. В декабре у пациентки из Нефтекамска удалили новообразование весом 11 килограммов. Оно достигло огромных размеров за полгода.