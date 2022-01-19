«Своеобразное очищение»: как в Башкирии встретили Крещенский сочельник

Минувшей ночью православные встретили Крещенский сочельник. В честь этого в храмах Башкирии совершили чин великого освящения воды в память о крещении Иисуса Христа. Традиционно на водоёмах организовали иордани, всего в республике было подготовлено 96 мест для окунания.

Хотя для родителей 13-летнего Матвея Антипина купание в Крещенский сочельник уже традиция, сам он решился на это впервые. Не без поддержки отца мальчик трижды окунулся в ледяную иордань. От впечатлений даже дух перехватило.

Иордань в санатории «Красноусольский особенная». Она не только освящённая, но и целебная. Это понятно по специфическому запаху сероводорода. Окунуться сюда приезжают люди со всей республики и разных вероисповеданий. В Башкортостане религиозные праздники уже давно стали общими.

В этом году решилась. Друзья привезли. Все отлично, хорошо, тепло.

Гульсина Атнашева
Фото №1 - «Своеобразное очищение»: как в Башкирии встретили Крещенский сочельник

Хотя иордань была открыта с самого утра, основный наплыв верующих был отмечен после полуночи.

Мы сюда уже не первый год приезжаем. 5 лет уже сюда приезжаем окунаться, это уже традиция. Прямо на берегу вот здесь раздеваемся. Когда выходишь из воды, свежо и легко становится. Но в мороз лучше купаться. Вот сейчас минус 5, выходишь из воды, и тебе холодно. А если мороз минус 25-30, то выходишь, и тебе хорошо. 

Григорий Школин и Артём Назиров, жители г. Уфы

В крещенскую ночь морозов действительно не было, а вот эпидобстановка всё же внесла свои коррективы. В докоронавирусный период желающих окунуться в ледяную воду было в разы больше. Но не это самое главное в Сочельник, говорят священнослужители.

Акции БСТ

Окунание в прорубь – это народная традиция. Это нужно понимать. Церковь к этому отношения в принципе не имеет. Мы только освящаем воду. А вот дальше уже на ваше усмотрение. 

Михаил Визгалов, священник Симеоно-Верхотурского храма

И всё же приверженцев народных традиций было достаточно. Многие пришли целыми семьями. Были и те, для кого купание в иордани стало дебютным.

Дочка у меня крестилась недавно и тоже решила окунуться в прорубь. Такое своеобразное очищение. Очень интересный опыт. Я сначала замерзла. Когда вошла в воду, она мне показалась холодной. А когда вышла и согрелась, стало так тепло и приятно.

Екатерина и Мария Бочкарёвы, жители г. Уфы

С чина великого освящения воды начались крещенские купания и в Кумертау. Богослужение у иордани провёл настоятель Иоанно-Предтеченского соборного храма иерей Владимир. Посетили купель и воспитанники военно-патриотического центра «Гефест». Несмотря на свой юный возраст, дети всё равно окунались в воду.

Но как бы ни хотелось, нырять в ледяную прорубь можно не всем. Врачи рекомендуют воздержаться людям с хроническими заболеваниями, простудой, переболевшим коронавирусом. Спасатели относят к этому списку ещё одну категорию.

Нежелательно находиться в алкогольном опьянении. Это может привести к трагическим последствиям. Сужение сосудов из-за резкого перепада температуры в организме. Поэтому такая убедительная просьба.  

Вадим Богданов, спасатель Центрального поисково-спасательного отряда Республики Башкортостан

Спасатели также предупреждают: окунаться в воду можно только в отведенных для этого местах, оборудованных лестницами, с обогреваемыми палатками, там, где дежурят врачи и сотрудники МЧС. Священнослужители в свою очередь отмечают, что главное в Крещенский сочельник – это праздничная служба. А освящение можно получить даже от одной капли святой воды.

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии