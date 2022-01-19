«Своеобразное очищение»: как в Башкирии встретили Крещенский сочельник

Минувшей ночью православные встретили Крещенский сочельник. В честь этого в храмах Башкирии совершили чин великого освящения воды в память о крещении Иисуса Христа. Традиционно на водоёмах организовали иордани, всего в республике было подготовлено 96 мест для окунания.
Хотя для родителей 13-летнего Матвея Антипина купание в Крещенский сочельник уже традиция, сам он решился на это впервые. Не без поддержки отца мальчик трижды окунулся в ледяную иордань. От впечатлений даже дух перехватило.
Иордань в санатории «Красноусольский особенная». Она не только освящённая, но и целебная. Это понятно по специфическому запаху сероводорода. Окунуться сюда приезжают люди со всей республики и разных вероисповеданий. В Башкортостане религиозные праздники уже давно стали общими.
Хотя иордань была открыта с самого утра, основный наплыв верующих был отмечен после полуночи.
В крещенскую ночь морозов действительно не было, а вот эпидобстановка всё же внесла свои коррективы. В докоронавирусный период желающих окунуться в ледяную воду было в разы больше. Но не это самое главное в Сочельник, говорят священнослужители.
И всё же приверженцев народных традиций было достаточно. Многие пришли целыми семьями. Были и те, для кого купание в иордани стало дебютным.
С чина великого освящения воды начались крещенские купания и в Кумертау. Богослужение у иордани провёл настоятель Иоанно-Предтеченского соборного храма иерей Владимир. Посетили купель и воспитанники военно-патриотического центра «Гефест». Несмотря на свой юный возраст, дети всё равно окунались в воду.
Но как бы ни хотелось, нырять в ледяную прорубь можно не всем. Врачи рекомендуют воздержаться людям с хроническими заболеваниями, простудой, переболевшим коронавирусом. Спасатели относят к этому списку ещё одну категорию.
Спасатели также предупреждают: окунаться в воду можно только в отведенных для этого местах, оборудованных лестницами, с обогреваемыми палатками, там, где дежурят врачи и сотрудники МЧС. Священнослужители в свою очередь отмечают, что главное в Крещенский сочельник – это праздничная служба. А освящение можно получить даже от одной капли святой воды.