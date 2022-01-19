«Своеобразное очищение»: как в Башкирии встретили Крещенский сочельник

Мы сюда уже не первый год приезжаем. 5 лет уже сюда приезжаем окунаться, это уже традиция. Прямо на берегу вот здесь раздеваемся. Когда выходишь из воды, свежо и легко становится. Но в мороз лучше купаться. Вот сейчас минус 5, выходишь из воды, и тебе холодно. А если мороз минус 25-30, то выходишь, и тебе хорошо.

Григорий Школин и Артём Назиров, жители г. Уфы