В Уфе прошло открытое первенство города по биатлону

В нем принимали участие спортсмены двух возрастных групп. Первыми на спринтерскую гонку на 4,5 километра вышли юноши не старше 15 лет. Лучше всех на дистанции и огневом рубеже отработал Егор Корнилов из Стерлитамака.

Спортсмен входит в состав юношеской сборной республики по биатлону. Затем стартовали ребята 13 лет и младше. Всего в первенстве приняли участие около ста атлетов. Часть воспитанников республиканских спортшкол по лыжным гонкам и биатлону сейчас находится в Абзаково, где в эти дни проходит другой всероссийский турнир.

Фото №1 - В Уфе прошло открытое первенство города по биатлону

4,5 километра всегда бегаем. Это спринт, обычная дистанция. Мне нравится больше стойка, она лучше получается. Сегодня получилось отработать ходом хорошо, но допустил три промаха.

Егор Корнилов, победитель соревнований
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