В Уфе прошло открытое первенство города по биатлону

В нем принимали участие спортсмены двух возрастных групп. Первыми на спринтерскую гонку на 4,5 километра вышли юноши не старше 15 лет. Лучше всех на дистанции и огневом рубеже отработал Егор Корнилов из Стерлитамака.

Спортсмен входит в состав юношеской сборной республики по биатлону. Затем стартовали ребята 13 лет и младше. Всего в первенстве приняли участие около ста атлетов. Часть воспитанников республиканских спортшкол по лыжным гонкам и биатлону сейчас находится в Абзаково, где в эти дни проходит другой всероссийский турнир.