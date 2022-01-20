Более 20 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Башкирии

Это вдвое больше, чем в прошлом году, сообщили в МЧС. Русская православная церковь отметила Крещение Господне накануне. Всего в Башкортостане оборудовали 96 купелей, из них семь – в Уфе. Церковные традиции не предполагают окунания в воду, но в РПЦ поддерживают народные стремления.

Человек должен быть верующий, прежде всего. Конечно, у нас республика многоконфессиональная, и мы знаем, что и верующие и неверующие окунаются. Можно с головой, можно без головы. Сугубо на усмотрение

Михаил Визгалов, священник Симеоно-Верхотурского храма

На безопасность в целом по республике было задействовано 1131 человек и 311 единиц техники. 

Андрей Зайцев, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Купели, которые подготовили экстренные службы, безопасны. Есть специально оборудованные лестницы, кроме того, под водой они также забаррикадированы, чтобы человек не ушел под воду. За процессом наблюдали спасатели. Они были готовы в любую минуту прийти на помощь.

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