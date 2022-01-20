Более 20 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Башкирии

Это вдвое больше, чем в прошлом году, сообщили в МЧС. Русская православная церковь отметила Крещение Господне накануне. Всего в Башкортостане оборудовали 96 купелей, из них семь – в Уфе. Церковные традиции не предполагают окунания в воду, но в РПЦ поддерживают народные стремления.