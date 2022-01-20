В Башкирии юноша ограбил 14-летнего мальчика

В Октябрьском в отделение полиции обратилась женщина и сообщила, что в одном из ТЦ ограбили ее 14-летнего сына. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РБ.
По предварительным данным, днем 13 января в торговом центре подросток ожидал своих друзей. В это время к нему подошла другая компания несовершеннолетних, среди которых был малознакомый парень. В ходе разговора молодой человек попросил у сына заявительницы беспроводные наушники. Получив отказ, злоумышленник просто их отобрал. На неоднократные просьбы несовершеннолетнего вернуть наушники, подросток не реагировал. После нескольких дней с неудачными попытками самостоятельного возвращения своих наушников, подросток вынужден был рассказать о случившемся родителям.
пресс-служба МВД РБ
Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 17-летний юноша. В ходе проверки выяснилось, что он нигде не учится.
Свою вину парень не признал, однако вернул украденные беспроводные наушники. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.