В Башкирии юноша ограбил 14-летнего мальчика

По предварительным данным, днем 13 января в торговом центре подросток ожидал своих друзей. В это время к нему подошла другая компания несовершеннолетних, среди которых был малознакомый парень. В ходе разговора молодой человек попросил у сына заявительницы беспроводные наушники. Получив отказ, злоумышленник просто их отобрал. На неоднократные просьбы несовершеннолетнего вернуть наушники, подросток не реагировал. После нескольких дней с неудачными попытками самостоятельного возвращения своих наушников, подросток вынужден был рассказать о случившемся родителям.

пресс-служба МВД РБ