В Башкирии родился теленок с двумя мордочками

Дело в том, что корова жителей села начала телиться. Роды проходили тяжело и долго. Хозяевам даже пришлось вызвать участкового ветеринара.

Когда телёнок появился на свет, все присутствующие оказались в лёгком ступоре. У животного было две мордочки – две пары глаз, два носа и даже два рта. Необычного телёнка хозяева сфотографировали.