В Башкирии родился теленок с двумя мордочками

18 января жители села Большая Ока Мечетлинского района стали свидетелями рождения необычного телёнка. Животное напугало сельчан. Об этом сообщает газета «Мечетлинская жизнь».
Дело в том, что корова жителей села начала телиться. Роды проходили тяжело и долго. Хозяевам даже пришлось вызвать участкового ветеринара.
Когда телёнок появился на свет, все присутствующие оказались в лёгком ступоре. У животного было две мордочки – две пары глаз, два носа и даже два рта. Необычного телёнка хозяева сфотографировали.
К сожалению, выжить чудо-телёнок не смог.