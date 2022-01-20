В Башкирии родился теленок с двумя мордочками

18 января жители села Большая Ока Мечетлинского района стали свидетелями рождения необычного телёнка. Животное напугало сельчан. Об этом сообщает газета «Мечетлинская жизнь».

Фото №1 - В Башкирии родился теленок с двумя мордочками

Дело в том, что корова жителей села начала телиться. Роды проходили тяжело и долго. Хозяевам даже пришлось вызвать участкового ветеринара.

Когда телёнок появился на свет, все присутствующие оказались в лёгком ступоре. У животного было две мордочки – две пары глаз, два носа и даже два рта. Необычного телёнка хозяева сфотографировали.

К сожалению, выжить чудо-телёнок не смог.  

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Акции БСТ