В БГПУ открылись кластеры «Акмуллинские СОТы»

Раньше студенты просто учились делать разные макеты, но после сессии эти макеты просто выбрасывались, так скажем. И нам пришла идея в голову: почему не сделать макеты, которые потом можно где-то применить? И мы со студентами эту идею разработали и написали проект.

Елена Дорофеева, доцент кафедры дизайна БГПУ им. М. Акмуллы