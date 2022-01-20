В БГПУ открылись кластеры «Акмуллинские СОТы»

В день юбилея в БГПУ началось открытие нескольких кластеров «Акмуллинских современных образовательных технологий» (СОТ). При поддержке Министерства просвещения России в университете созданы новые и модернизированы существующие лаборатории и центры, кабинеты и выставочные площадки по разным направлениям.

Так, были открыты арт- и экологический кластеры. Это мастерские и лаборатории художественного направления колледжа БГПУ. Там будут заниматься студенты колледжа, школьники и педагоги. Там же разместился и Центр войлока художественно-графического факультета вуза. На факультете в день рождения университета прошла презентация экологического центра БГПУ. С помощью оборудования лаборатории можно проводить анализ воды методами физико-химического контроля.

Раньше студенты просто учились делать разные макеты, но после сессии эти макеты просто выбрасывались, так скажем. И нам пришла идея в голову: почему не сделать макеты, которые потом можно где-то применить? И мы со студентами эту идею разработали и написали проект.   

Елена Дорофеева, доцент кафедры дизайна БГПУ им. М. Акмуллы
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