В БГПУ открылись кластеры «Акмуллинские СОТы»

В день юбилея в БГПУ началось открытие нескольких кластеров «Акмуллинских современных образовательных технологий» (СОТ). При поддержке Министерства просвещения России в университете созданы новые и модернизированы существующие лаборатории и центры, кабинеты и выставочные площадки по разным направлениям.
Так, были открыты арт- и экологический кластеры. Это мастерские и лаборатории художественного направления колледжа БГПУ. Там будут заниматься студенты колледжа, школьники и педагоги. Там же разместился и Центр войлока художественно-графического факультета вуза. На факультете в день рождения университета прошла презентация экологического центра БГПУ. С помощью оборудования лаборатории можно проводить анализ воды методами физико-химического контроля.