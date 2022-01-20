Семья из Башкирии едва не попала в беду при путешествии в соседний регион

Многодетная семья из Башкирии едва не попала в беду при поездке в соседний Татарстан. Подробности случившегося рассказала пресс-служба ГИБДД.

Оказалось, путешественники попали в сильную метель. Автомобиль семьи съехал с дороги и застрял. К счастью, аварийную сигнализацию заметили сотрудники ГИБДД, которые патрулировали участок на 51 км автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск.

Сотрудники подъехали к машине, рядом с ней стоял отец семейства, а в салоне находились трое несовершеннолетних детей. Инспекторы ГИБДД остановили спецтехнику, которая помогла вернуть машину на дорогу. К счастью, в инциденте никто не пострадал, и даже автомобиль обошелся без повреждений. Семья продолжился путь домой в Башкирию.