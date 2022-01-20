В районе Башкирии несколько супружеских пар отметили «золотой» юбилей совместной жизни

Несколько супружеских пар Чишминского района отметили «золотой» юбилей. Назмутдиновых пришли поздравить не только сотрудники местной администрации и районного отдела ЗАГСа, но и сказочные персонажи. Ведь круглую дату совместной жизни Рифгат и Венера Назмутдиновы справили в канун Нового года.