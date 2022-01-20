В районе Башкирии несколько супружеских пар отметили «золотой» юбилей совместной жизни

Несколько супружеских пар Чишминского района отметили «золотой» юбилей. Назмутдиновых пришли поздравить не только сотрудники местной администрации и районного отдела ЗАГСа, но и сказочные персонажи. Ведь круглую дату совместной жизни Рифгат и Венера Назмутдиновы справили в канун Нового года.

«Золотой юбилей» отметила также семья Асадуллиных. Эту пару в районе многие знают и уважают. Ромиль Мирваевич – староста села Чишмы. Всю жизнь трудился в колхозе главным агрономом. Будущие супруги познакомились на работе. Ромиль Мирваевич и Камиля Гаезовна воспитали трех дочерей.

Работа у каждого была трудной, конечно. Несмотря на это, смогли вырастить троих детей, я радуюсь детям, тому, что мы вместе. 

Ромиль Асадуллин
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