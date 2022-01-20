В Башкирии подросток спас из пожара 8-летнюю сестрёнку

19 января в Салавате произошёл крупный пожар. 16-летний подросток самостоятельно эвакуировал сестрёнку из огня, а пожарные спасли двух взрослых и двух детей.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, инцидент зафиксирован в доме по улице Губкина. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Из горящей квартиры 16-летний подросток эвакуировал свою 8-летнюю сестрёнку. Он вывел девочку, прихватив при этом намоченную водой тряпку.

Сотрудники экстренных служб также спасли из огня 87-летнюю женщину, 74-летнего мужчину и двух детей 10 и 8 лет. Жильцам потребовались маски спасаемого. Теперь предстоит выяснить причину пожара.