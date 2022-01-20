Жители Уфы жалуются на свалку грязного снега в водоохранной зоне

Горы грязного снега прямо возле дома. Жители СНТ «Ак-Идель» возмущены тем, что в их поселке, в зоне охраняемой природной территории, построили полигон для свалки снега. С какими проблемами столкнулись уфимцы? И законно ли возведение полигона?
СНТ «Ак-Идель» с городом теперь разделяют огромные глыбы снега. По словам местных жителей, власти устроили свалку грязного снега в водоохранной зоне реки Уфы, рядом с опорой автомобильного моста. Снег свозят на полигон по ночам. Самосвалы идут один за другим с промежутком в 5-10 минут, и каждое утро в «Ак-Идели» появляется новая гора грязного снега. Люди боятся, что талая вода с разного рода примесями, в том числе реагентами, может попасть в водоём.
4 января, когда только началась стройка полигона, грузовик повредил линию электропередачи. Жители «Ак-Идели» остались без тепла и света почти на восемь часов. В садовом товариществе нет централизованного отопления. Греются здесь только от электрических печей. Но проблемы на этом не заканчиваются. В 2008-м уже был случай затопления всего поселка. Передвигаться тогда можно было только на лодках. Ак-идельцы опасаются, что случай может повториться.
Жители поселка обращались в несколько инстанций с жалобами и даже выходили на пикет с плакатами. Только, кажется, их опасения напрасны. В уфимской мэрии рассказали, что этот участок в СНТ «Ак-Идель» был выбран для свалки снега временно для оперативной уборки в связи с обилием осадков. Это позволило почти вдвое снизить затраты на дорогу до снежного полигона, который находится за д. Карпово.
По словам чиновников, в снеге нет никаких реагентов, потому что, по правилам зимнего содержания дорог, их обработка специальными средствами запрещена. Собранный снег должны вывезти с участка не позднее первой половины марта. Это исключит прямое стекание талых вод в реку Уфу, а значит, затопления в поселке не будет.