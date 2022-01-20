Жители Уфы жалуются на свалку грязного снега в водоохранной зоне

Горы грязного снега прямо возле дома. Жители СНТ «Ак-Идель» возмущены тем, что в их поселке, в зоне охраняемой природной территории, построили полигон для свалки снега. С какими проблемами столкнулись уфимцы? И законно ли возведение полигона?

СНТ «Ак-Идель» с городом теперь разделяют огромные глыбы снега. По словам местных жителей, власти устроили свалку грязного снега в водоохранной зоне реки Уфы, рядом с опорой автомобильного моста. Снег свозят на полигон по ночам. Самосвалы идут один за другим с промежутком в 5-10 минут, и каждое утро в «Ак-Идели» появляется новая гора грязного снега. Люди боятся, что талая вода с разного рода примесями, в том числе реагентами, может попасть в водоём.

И так не осталось рыбки у нас. И вот эта гадость польется туда. Тут бывает и люди купаются, летом приезжают. Это же осадок останется. Детишками приезжают. Грязь есть грязь. И детишки заразятся, и взрослые. Владимир Котов, житель СНТ «Ак-Идель»

4 января, когда только началась стройка полигона, грузовик повредил линию электропередачи. Жители «Ак-Идели» остались без тепла и света почти на восемь часов. В садовом товариществе нет централизованного отопления. Греются здесь только от электрических печей. Но проблемы на этом не заканчиваются. В 2008-м уже был случай затопления всего поселка. Передвигаться тогда можно было только на лодках. Ак-идельцы опасаются, что случай может повториться.

В этом году, когда вот эта масса вся растает. Я думаю, что затопит весь поселок, и мы тоже не сможем ни в школу, ни на работу поехать. Вообще у большинства из нас это единственное жилье. Куда нам будет деваться весной непонятно. Эльза Киекбаева, жительница СНТ «Ак-Идель»

Жители поселка обращались в несколько инстанций с жалобами и даже выходили на пикет с плакатами. Только, кажется, их опасения напрасны. В уфимской мэрии рассказали, что этот участок в СНТ «Ак-Идель» был выбран для свалки снега временно для оперативной уборки в связи с обилием осадков. Это позволило почти вдвое снизить затраты на дорогу до снежного полигона, который находится за д. Карпово.

В ходе принятия данного решения мы постарались учесть нормативные требования, применяемые к понятию «Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы», о которых сказано в нормативах градостроительного проектирования городского округа город Уфа Республики Башкортостан. На данный момент вывоз снега на данный участок не производится. Сергей Полетавкин, начальник информационно-аналитического отдела администрации Кировского района г. Уфы