В Уфе в аварии пострадали шесть человек

Накануне, 19 января, поздно вечером в Уфе произошла крупная авария. По сообщениям пресс-службы ГИБДД, в ДТП пострадали 6 человек.

Инцидент зафиксирован на улице Революционной. На дороге столкнулись «Лада Гранта» и «Киа Рио». 42-летний водитель отечественного авто допустил столкновение с иномаркой при развороте.

Известно, что в ДТП пострадали 6 человек. Детей среди пострадавших нет. Тяжелые травмы получили водитель и 25-летний пассажир отечественного авто – им потребовалась госпитализация. 22-летний водитель иномарки и три его пассажира после оказания медицинской помощи были отпущены домой. По факту произошедшего проводится проверка.