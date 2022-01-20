В Башкирии пожарный извещатель сохранил жизни женщины и её сожителя

В селе Николаевка Уфимского района произошёл крупный пожар. К счастью, благодаря пожарному извещателю в огне никто не пострадал.

Фото №1 - В Башкирии пожарный извещатель сохранил жизни женщины и её сожителя

64-летняя местная жительница оставила без внимания на газовой плите готовящийся обед. Женщина ушла спать. Вскоре уснул и её сожитель. А о сковородке на плите пара не подумала.

Еда начала гореть, а на возгорание среагировал пожарный извещатель. Сигнал услышал сосед, который и вызвал экстренные службы. 

Благодаря работе пожарных извещателей с 2016 года только по официальным данным спасены 680 человек, в том числе 266 человек в 2021 году.

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