В Уфе две школы стали республиканскими полилингвальными гимназиями

Напомним, сеть полилингвальных многопрофильных школ в Башкирии начала создаваться в соответствии с Указом Главы региона в 2019 году. Четыре из них были открыты в 2019-2021 годах в Уфе — школы №44 и №162, а также в Стерлитамаке и Нефтекамске. К 2024 году в республике должно открыться 14 полилингвальных школ. В соответствии с уставами республиканских полилингвальных многопрофильных гимназий, обучение и воспитание в них ведется на русском, башкирском и английском языках. Особенностью гимназий являются билингвальное и полилингвальное образование.