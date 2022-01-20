В Уфе две школы стали республиканскими полилингвальными гимназиями

В Уфе две школы были переименованы в республиканские полилингвальные гимназии. Об этом ИА «Башинформ» сообщили в Министерстве образования и науки.
Школы №44 и №162 получили названия Республиканская полилингвальная многопрофильная гимназия №1 и Республиканская полилингвальная многопрофильная гимназия №2 «СМАРТ». Образовательные учреждения были переведены из муниципальной собственности в государственную. Теперь обе гимназии находятся в ведении министерства.
Перевод школ в государственную собственность предусмотрен «дорожной картой» по открытию полилингвальных многопрофильных школ в республике. Карта была утверждена распоряжением Правительства Башкирии.
Напомним, сеть полилингвальных многопрофильных школ в Башкирии начала создаваться в соответствии с Указом Главы региона в 2019 году. Четыре из них были открыты в 2019-2021 годах в Уфе — школы №44 и №162, а также в Стерлитамаке и Нефтекамске. К 2024 году в республике должно открыться 14 полилингвальных школ. В соответствии с уставами республиканских полилингвальных многопрофильных гимназий, обучение и воспитание в них ведется на русском, башкирском и английском языках. Особенностью гимназий являются билингвальное и полилингвальное образование.