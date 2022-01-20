В больнице Башкирии обнаружили фальсифицированный творог

В больницу Башкирии привезли партию фальсифицированного творога. Об этом 19 января сообщили представители Россельхознадзора республики.

Ненастоящий творог был обнаружен в Аскаровской центральной районной больнице. На пробу были взяты образцы творога с жирностью 9%. Продукция была привезена из сельскохозяйственного кооператива в Баймакском районе.

Результаты исследования показали, что жирно-кислотный состав творога не соответствует требованиям. В продукте выявили превышение содержания пальмитиновой, олеиновой и линолевой жирных кислот. При этом молочных жиров в твороге не было.