Житель Уфы четыре года прятал в квартире тело убитого племянника

4 ноября 2021 года мужчина позвонил в полицию и сообщил, что 4 года назад убил своего племянника. Тело несчастного он спрятал в погребе в своей квартире. Правоохранители, которые прибыли по указанному адресу, действительно нашли тело убитого.

Оказалось, мужчина долгое время проживал в одной квартире с 32-летним племянником. В ночь с 30 на 31 октября 2017 года между родственниками произошла ссора – племянник вернулся домой в состоянии наркотического опьянения. В порыве агрессии его дядя схватил нож и ударил в шею. От полученных травм уфимец скончался на месте происшествия. Тогда мужчина просто спрятал тело племянника в погреб. Пропажу убитого никто не заметил – мужчина не поддерживал связь с родственниками.