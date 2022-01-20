В Уфе прошел заключительный этап Республиканской олимпиады юниоров по химии

В Уфе школьники поборолись за приглашения в летнюю химическую школу «Изотоп». В Республиканском инженерном лицее прошел заключительный этап Олимпиады юниоров по химии 7-8 классов. В школьных этапах участие приняли более четырех тысяч ребят. Из них 100 лучших дошли до финала.
Большинство её сверстников даже не поймут, о чём идет речь. Аня Кутьёнкова – самая юная участница олимпиады. Пятиклассница составляет конкуренцию ученикам 7-8 классов. Именно под их уровень были разработаны задания. Её одноклассники по школьной программе начнут знакомиться с химией только через два года. Аня же начала изучать науку на кружке, куда ее привёл папа.
Рассудительная не по годам Аня рационально оценивает ситуацию. В этом году, говорит девочка, приехала присмотреться. А уже в следующем надеется войти в число лучших, которых отберут в летнюю химическую школу «Изотоп».
Задания хоть и для семиклассников и восьмиклассников, но с учетом, что эти дети изучают предмет более углублённо, чем их сверстники. Ребята проходят теоретические и экспериментальные задания. Все они собрались из любви к науке и в будущем, скорее всего, профессию выберут, связанную с химией.
Чувство юмора участники не теряют. Победа здесь может стать хорошей базой и стимулом для участия во Всероссийской олимпиаде. Там уже высокие результаты позволят поступить в ведущие вузы без экзаменов, либо получить 100 баллов на ЕГЭ по химии.
Проект был поддержан Фондом президентских грантов. Это позволит и после олимпиады заниматься с ребятами в офлайн и онлайн форматах. Организаторы стремятся дать возможность детям, несмотря на то, где они учатся - в Уфе или небольшой деревне, раскрыть свой потенциал, чтобы, словно химической реакцией, наука подняла их наверх.