В Уфе осудили чиновников, которые получили работу по поддельным дипломам

В 2018-2019 годах обвиняемые устроились в администрацию Уфимского района. При трудоустройстве они предъявили поддельные дипломы о наличии высшего образования. Позже оба дослужились до высоких должностей: один возглавил управление архитектуры и градостроительной деятельность, а второй стал начальником отдела.

Лишь осенью 2021 года после прокурорской проверки был выявлен факт подделки документов. Свою вину признал лишь экс-начальник архитектурного управления – ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. А его товарищ вину не признал, поэтому его приговорили к четырем месяцам ограничения свободы.