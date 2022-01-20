ГК «Первый Трест» запустила продажи квартир в финальной очереди ЖК Grand&Grand в Уфе

Grand&Grand неизменно пользуется высоким спросом. Людей привлекает: выразительная авторская архитектура, продуманное благоустройство, инфраструктурное и культурное разнообразие исторического центра, и, конечно же, социально-культурная среда микрорайона. К тому же приобретая недвижимость на старте продаж, вам доступен не только широкий выбор свободных квартир в секциях В и Г и самая выгодная цена, но и дополнительная выгода до 667 тысяч рублей по программе «Привилегия».

Елизавета Самойлова, руководитель отдела продаж ГК «Первый Трест»