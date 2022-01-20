ГК «Первый Трест» запустила продажи квартир в финальной очереди ЖК Grand&Grand в Уфе

В Башкортостане с использованием проектного финансирования строится около 60% жилья, сообщает портал Наш.Дом.РФ. Крупные игроки рынка недвижимости запускают новые проекты в тесном взаимодействии с банками-партнёрами, используя все возможности, которые даёт проектное финансирование.

На стыке исторического и географического центров активно возводится жилой комплекс нового поколения Grand&Grand от группы компаний «Первый Трест». Он гордо возвышается над окружающей застройкой, притягивая восхищённые взгляды прохожих. Изящное фасадное решение цвета «Благородная медь», уникальное расположение, завораживающие виды из окна и высокая транспортная доступность являются его неоспоримыми преимуществами. Недавно ГК «Первый Трест» запустила продажи квартир в финальной очереди строительства жилого комплекса Grand&Grand.  

Grand&Grand неизменно пользуется высоким спросом. Людей привлекает: выразительная авторская архитектура, продуманное благоустройство, инфраструктурное и культурное разнообразие исторического центра, и, конечно же, социально-культурная среда микрорайона. К тому же приобретая недвижимость на старте продаж, вам доступен не только широкий выбор свободных квартир в секциях В и Г и самая выгодная цена, но и дополнительная выгода до 667 тысяч рублей по программе «Привилегия».

Елизавета Самойлова, руководитель отдела продаж ГК «Первый Трест»

Кроме того, жилой комплекс Grand&Grand строится по программе проектного финансирования от одного из крупнейших банков с государственным участием в АО Банк Дом.рф. Текущая схема работы подразумевает контроль строительного процесса банком на всем производственном цикле проекта. А это даёт дополнительные гарантии, что проект не только будет построен, но и будет соответствовать строгим критериям качества.

Требования банка для получения проектного финансирования достаточно жёсткие, как в отношении застройщика, так и для жилого комплекса. И кроме согласования бизнес-плана, банки проводят ежемесячный мониторинг качества строящегося объекта. Также преимуществами покупки квартиры с использованием эскроу-счетов являются: гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на счетах эскроу, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом.

Елизавета Самойлова, руководитель отдела продаж ГК «Первый Трест»

Высокую надёжность ГК «Первый Трест» подтверждает и аккредитация в 20 ведущих банках РФ. Застройщик является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Башкирии и возводит 4 жилых комплекса в историческом и географическом центрах города.

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