ГК «Первый Трест» запустила продажи квартир в финальной очереди ЖК Grand&Grand в Уфе

В Башкортостане с использованием проектного финансирования строится около 60% жилья, сообщает портал Наш.Дом.РФ. Крупные игроки рынка недвижимости запускают новые проекты в тесном взаимодействии с банками-партнёрами, используя все возможности, которые даёт проектное финансирование.
На стыке исторического и географического центров активно возводится жилой комплекс нового поколения Grand&Grand от группы компаний «Первый Трест». Он гордо возвышается над окружающей застройкой, притягивая восхищённые взгляды прохожих. Изящное фасадное решение цвета «Благородная медь», уникальное расположение, завораживающие виды из окна и высокая транспортная доступность являются его неоспоримыми преимуществами. Недавно ГК «Первый Трест» запустила продажи квартир в финальной очереди строительства жилого комплекса Grand&Grand.
Кроме того, жилой комплекс Grand&Grand строится по программе проектного финансирования от одного из крупнейших банков с государственным участием в АО Банк Дом.рф. Текущая схема работы подразумевает контроль строительного процесса банком на всем производственном цикле проекта. А это даёт дополнительные гарантии, что проект не только будет построен, но и будет соответствовать строгим критериям качества.
Высокую надёжность ГК «Первый Трест» подтверждает и аккредитация в 20 ведущих банках РФ. Застройщик является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Башкирии и возводит 4 жилых комплекса в историческом и географическом центрах города.