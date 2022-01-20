В Башкирии появилась Межведомственная комиссия по вопросам землепользования

Глава Башкирии подписал указ о создании в регионе Межведомственной комиссии по вопросам землепользования. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
17 января на оперативном совещании в правительстве Башкирии участники встречи обсудили вопросы эффективного использования земель. Межведомственная комиссия поможет контролировать данную сферу муниципалитетам, которые пока не справляются с задачей.
В состав комиссии войдут представители региональных управлений Росреестра, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Минсельхоза, Минэкологии, МЗИО, Ассоциации «Совет муниципальных образований РБ», органов местного самоуправления.
На совещании в понедельник Глава Башкирии поддержал идею Минземимущества и принял решение лично возглавить эту межведомственную комиссию.
Фото: ИА Башинформ.