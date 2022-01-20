В Башкирии появилась Межведомственная комиссия по вопросам землепользования

Глава Башкирии подписал указ о создании в регионе Межведомственной комиссии по вопросам землепользования. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото №1 - В Башкирии появилась Межведомственная комиссия по вопросам землепользования

17 января на оперативном совещании в правительстве Башкирии участники встречи обсудили вопросы эффективного использования земель. Межведомственная комиссия поможет контролировать данную сферу муниципалитетам, которые пока не справляются с задачей.

В состав комиссии войдут представители региональных управлений Росреестра, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Минсельхоза, Минэкологии, МЗИО, Ассоциации «Совет муниципальных образований РБ», органов местного самоуправления.

На совещании в понедельник Глава Башкирии поддержал идею Минземимущества и принял решение лично возглавить эту межведомственную комиссию.

По факту мы видим, что растет количество нарушений в земельной сфере, настораживает несоответствие данных в реестре земельных участков с их фактическим статусом, когда торговое предприятие стоит на земле с кадастровой стоимостью в «три копейки». А ведь именно из этих денег формируются местные бюджеты. Поэтому главы городов и районов должны сосредоточить свою работу в наведении порядка на земельно-имущественном рынке. На первых порах заседания межведомственной комиссии будем проводить еженедельно. Начнем рассматривать ситуацию в конкретном районе с приглашением глав муниципалитетов.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Фото: ИА Башинформ. 

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