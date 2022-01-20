В Башкирии появилась Межведомственная комиссия по вопросам землепользования

По факту мы видим, что растет количество нарушений в земельной сфере, настораживает несоответствие данных в реестре земельных участков с их фактическим статусом, когда торговое предприятие стоит на земле с кадастровой стоимостью в «три копейки». А ведь именно из этих денег формируются местные бюджеты. Поэтому главы городов и районов должны сосредоточить свою работу в наведении порядка на земельно-имущественном рынке. На первых порах заседания межведомственной комиссии будем проводить еженедельно. Начнем рассматривать ситуацию в конкретном районе с приглашением глав муниципалитетов.

Радий Хабиров, Глава Башкирии