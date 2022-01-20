В Уфе проведут два этапа Суперлиги по мотогонкам на льду

В эти выходные Уфа примет третий и четвертый этап российской Суперлиги по мотогонкам на льду. На сегодняшний день команда центра технических видов спорта имени Кадырова находится на втором месте, уступая на один балл представителям Тольятти.
Также в командном чемпионате выступает коллектив из города Кумертау. В пятницу состоится официальная тренировка для всех участников мероприятия. Однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе посетить соревнования смогут не все.
Стадион будет заполнен лишь на 70%. Кроме этого болельщикам нужно будет соблюдать все необходимые требования Роспотребнадзора.