В Уфе открылась экспозиция, посвященная 105-летию со дня рождения Загира Исмагилова

В Национальном архиве республики открылась экспозиция, посвященная 105-летию со дня рождения Загира Исмагилова. Среди выставочных образцов – фотографии, в том числе его родителей, супруги, соратников, автобиография выдающегося композитора, а также литература о его жизни и деятельности.