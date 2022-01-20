В Уфе открылась экспозиция, посвященная 105-летию со дня рождения Загира Исмагилова

В Национальном архиве республики открылась экспозиция, посвященная 105-летию со дня рождения Загира Исмагилова. Среди выставочных образцов – фотографии, в том числе его родителей, супруги, соратников, автобиография выдающегося композитора, а также литература о его жизни и деятельности.
Отдельный стенд отведен нотному изданию дипломной работы Исмагилова – оперы «Салават Юлаев». Будущий Народный артист СССР родился в белорецкой деревне Серменево. Музыкальное образование начал получать в 1937 году в Московской консерватории имени Чайковского, поступив в башкирскую национальную студию.
Загир Исмагилов – автор 400 музыкальных произведений, 20 лет возглавлял Уфимский институт искусств, который сейчас носит его имя.