Жители Уфы несколько лет добиваются проведения интернета

Смартфоны не ловят, телевизора и интернета нет. Отрезанными от благ современной цивилизации оказались жители улицы Карпинского в Уфе. Проблемы с проведением сетей у провайдера возникли на стадии согласования схем. Что стало камнем преткновения на пути к высокоскоростному интернету и как можно решить вопрос?
Сотовые не ловят, интернета нет. Записаться к врачу, перевести деньги на счет близким или проложить куда-то короткий маршрут для жителей улицы Карпинского непозволительная роскошь. Обострил проблему режим самоизоляции. Школьников и студентов перевели на дистанционку. С тех пор получение знаний проходит с перебоями.
Провести на свою улицу интернет местные жители пытаются уже несколько лет. Письма были написаны во всевозможные инстанции. Вот только провайдеры не спешат прокладывать здесь свои сети.
Своеобразным камнем преткновения на пути к высокоскоростному интернету стали две электроопоры на улице Менделеева. Технические сложности возникли уже на этапе планирования.
Сотрудники «Горсвета» уверяют, что они готовы идти на диалог. И предлагают компании «Уфанет» пустить сеть по новому маршруту, пройдя через другие электроопоры. А пока между чиновниками и провайдерами не состоялся диалог, свыше 20 домов практически в центре города остаются временно недоступны.