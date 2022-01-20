Жители Уфы несколько лет добиваются проведения интернета

Смартфоны не ловят, телевизора и интернета нет. Отрезанными от благ современной цивилизации оказались жители улицы Карпинского в Уфе. Проблемы с проведением сетей у провайдера возникли на стадии согласования схем. Что стало камнем преткновения на пути к высокоскоростному интернету и как можно решить вопрос?

Сотовые не ловят, интернета нет. Записаться к врачу, перевести деньги на счет близким или проложить куда-то короткий маршрут для жителей улицы Карпинского непозволительная роскошь. Обострил проблему режим самоизоляции. Школьников и студентов перевели на дистанционку. С тех пор получение знаний проходит с перебоями.

Мы выходим на очный формат, но когда кто-то заболеет, нас переводят на дистанционный формат. Тогда учиться просто невозможно. Альберт Шарипов

Даже если есть связь с преподавателями, я его просто не слышу. Приходилось уезжать к друзьям, родственникам. Кирилл Зайцев

Тоже столкнулись с дистанционкой. Это было очень тяжело. Связь пытались наладить через мобильный интернет. Ксения Мартышина

Провести на свою улицу интернет местные жители пытаются уже несколько лет. Письма были написаны во всевозможные инстанции. Вот только провайдеры не спешат прокладывать здесь свои сети.

Когда представители интернет-провайдеров узнавали нашу улицу, говорили, что нет возможности провести. Ксения Мартышина

Обращались несколько раз в «Уфанет». Нам ответили, что нет согласования с «Уфагорсветом». Они не разрешают использовать два столба. Владимир Ворощук

Своеобразным камнем преткновения на пути к высокоскоростному интернету стали две электроопоры на улице Менделеева. Технические сложности возникли уже на этапе планирования.

Данная опора перегружена, на ней висят несколько линий. Мы не можем ее предоставить. Ильдар Хакимов, начальник производственно-технического отдела предприятия «Уфагорсвет»