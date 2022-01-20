В России количество суточных зараженных коронавирусом близится к 40 тысячам

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах.
Суточное количество заболевших в России растет. За последние сутки коронавирус выявили у 33 899 человек (10 899 411). С выздоровлением выписали 22 920 (9 925 855), а скончались – 698 (323 376).
В Башкирии коронавирус за сутки выявили у 267 пациентов. Общее количество заболевших за время пандемии достигло 126 080. С выздоровлением выписали 287 человек (117 197), скончались – 8 (4603).
В стационарах республики находятся 164 пациента. 46 из них в тяжелом состоянии, а один нуждается в аппарате ИВЛ.