В России количество суточных зараженных коронавирусом близится к 40 тысячам

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах.

Суточное количество заболевших в России растет. За последние сутки коронавирус выявили у 33 899 человек (10 899 411). С выздоровлением выписали 22 920 (9 925 855), а скончались – 698 (323 376).

В Башкирии коронавирус за сутки выявили у 267 пациентов. Общее количество заболевших за время пандемии достигло 126 080. С выздоровлением выписали 287 человек (117 197), скончались – 8 (4603).