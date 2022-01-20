Правительство введет стандарты на умные дома

Правительство решило подготовить государственные стандарты на умные многоквартирные дома. Для этой задачи привлекут российские IT-компании и разработчиков, занимающихся такими проектами.

«Коммерсантъ» сообщает, что Министерство цифрового развития разослало письмо крупным IT-компаниям письмо в котором указаны минимальные сервисы для умного дома. Еще в письме содержится проект стандартного жилья такого класса.