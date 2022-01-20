Житель Башкирии убил маму скалкой и лёг спать

Жуткое преступление произошло в Бакалинском районе. 60-летнего местного жителя обвинили в убийстве родной мамы.
Инцидент произошёл 15 января. В доме было найдено бездыханное тело 87-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Свидетели сообщили, что пенсионерка проживала с сыном. Оказалось, накануне между мамой и пьяным сыном произошла ссора. Женщина высказывала недовольства асоциальным образом жизни сына.
Во время скандала мужчин несколько раз ударил пенсионерку по голове кулаком, а после схватил скалку и ударил мать. Женщина отключилась, а мужчина просто лёг спать. Лишь утром его разбудил брат, который приехал навестить родственников, но нашёл маму без признаков жизни.
Скрываться от следствия мужчина не стал. Сейчас он задержан. Проводится комплекс необходимых экспертиз и опрашиваются свидетели случившегося.
Фото: СК РФ по РБ.