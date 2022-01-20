Житель Башкирии убил маму скалкой и лёг спать

Инцидент произошёл 15 января. В доме было найдено бездыханное тело 87-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Свидетели сообщили, что пенсионерка проживала с сыном. Оказалось, накануне между мамой и пьяным сыном произошла ссора. Женщина высказывала недовольства асоциальным образом жизни сына.

Во время скандала мужчин несколько раз ударил пенсионерку по голове кулаком, а после схватил скалку и ударил мать. Женщина отключилась, а мужчина просто лёг спать. Лишь утром его разбудил брат, который приехал навестить родственников, но нашёл маму без признаков жизни.