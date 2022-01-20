Эксперты: «Спутник V» показал самую высокую защиту против штамма «омикрон»

Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани (Рим) и московский Центр им. Гамалеи сообщил о результатах воздействия вакцины «Спутник V».

Фото №1 - Эксперты: «Спутник V» показал самую высокую защиту против штамма «омикрон»

По словам экспертов, именно «Спутник V» показал самую высокую защиту от штамма «омикрон». Активность первой российской вакцины от коронавируса по нейтрализации «омикрона» более чем в два раза выше, чем у вакцины Pfizer.

У всех 100% вакцинированных «Спутником V» были зафиксированы антитела, нейтрализующие омикрон, по сравнению с 83,3% у тех, кто был привит вакциной Pfizer. Эксперты объяснили более высокую эффективность «Спутника V» тем, что российская вакцина при попадании в организм формирует более широкий спектр вируснейтрализующих антител. Вакцина Pfizer, в свою очередь, использует S-белок в пролин-стабилизированной форме, затрагивающий в основном специфические эпитопы, но именно эта часть генома коронавируса сильно искажена мутациями у омикрон-штамма. Поэтому эффективность американского препарата против нового штамма оказалась понижена, сейчас Pfizer готовит к выпуску обновленную версию вакцины.

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