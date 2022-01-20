Эксперты: «Спутник V» показал самую высокую защиту против штамма «омикрон»

У всех 100% вакцинированных «Спутником V» были зафиксированы антитела, нейтрализующие омикрон, по сравнению с 83,3% у тех, кто был привит вакциной Pfizer. Эксперты объяснили более высокую эффективность «Спутника V» тем, что российская вакцина при попадании в организм формирует более широкий спектр вируснейтрализующих антител. Вакцина Pfizer, в свою очередь, использует S-белок в пролин-стабилизированной форме, затрагивающий в основном специфические эпитопы, но именно эта часть генома коронавируса сильно искажена мутациями у омикрон-штамма. Поэтому эффективность американского препарата против нового штамма оказалась понижена, сейчас Pfizer готовит к выпуску обновленную версию вакцины.