Всемирная организация здравоохранения выпустила новую рекомендацию

В ВОЗ разработали рекомендацию по международным поездкам. Комитет, который занимается чрезвычайными ситуациями рекомендовал странам ослабить ограничения для путешествий и рабочих перелетов, чтобы стабилизировать экономику.

В ВОЗ уверены, что ограничительные меры не способствуют недопущению распространения коронавирусной инфекции. Аэропортам и перевозчикам можно обойтись проверкой документов о вакцинации, маской в закрытых пространствах и соблюдением социальной дистанции.