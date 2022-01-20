Игры для Android будут доступны на ПК

Компания Google разработала приложение, которое позволяет запускать игры для операционной системы Android на ПК. Сегодня началось тестирование продукта «Google Play Games for PC» в 3 странах. К запуску тестовой версии подключили планшеты, которые работают на операционной системе Chrome OS.
Google создала крепкую связку ПК с Android. Пользователи смогут начинать игровой процесс на одном устройстве и в процессе переключаться на другое, при этом данные будут сохраняться.
Аналитики компании подсчитали, что сервсиом будут пользоваться 2,5 миллиарда человек. Сейчас Google активно работает с разработчиками игр, чтобы оптимизировать приложения под экраны компьютеров.