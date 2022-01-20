Пользователей популярной криптобиржи взломали

Пользователей одной из популярных криптобирж взломали и обокрали. Всего похитили данные 400 аккаунтов. Подробности инцидента пока не раскрываются, компания планирует возместить ущерб всем пострадавшим.
Несколько держателей криптовалюты пожаловались в поддержку на подозрительную активность в их кошельках. Глава биржи сделал несколько заявлений, которые раскрывали некоторые подробности взлома, но они больше касались общедоступной информации.
Стало известно, что в результате взлома биржа потеряла 15 миллионов долларов. Деньги вывели на сайт, который у криптодержателей называется «миксер», поэтому отследить куда пришли средства стало невозможным.