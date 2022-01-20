Центарльный Банк рассказал об опасности криптовалюты



Важным фактором является и сосредоточенность криптовалют у малого количества людей. Они могут умышленно могут изменять курс, что может привести к обвалу рынка. Специалисты обратили внимание и на майнинг, который в последнее время стал очень популярен в России. Сейчас на нашу страну приходится всего 11 процентов вычислительных мощностей для добывания криптовалюты.