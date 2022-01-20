Центарльный Банк рассказал об опасности криптовалюты

В Центральном Банке России рассказали об опасности использования криптовалюты российскими пользователями. Специалисты предупреждают, что россияне могут потерять все свои сбережения из-за падения рынка цифровых денег.
Важным фактором является и сосредоточенность криптовалют у малого количества людей. Они могут умышленно могут изменять курс, что может привести к обвалу рынка. Специалисты обратили внимание и на майнинг, который в последнее время стал очень популярен в России. Сейчас на нашу страну приходится всего 11 процентов вычислительных мощностей для добывания криптовалюты.
Центральный Банк отмечает, что при массовом вложении в криптовалюту жителей России ждут изменения на законодательном уровне, которые регулируют этот процесс.