Доходы TikTok начали замедляться

Издание Reuters сообщает, что выручка китайской компании ByteDance начала замедляться. В 2020 году руководству удалось нарастить прибыль на 100 процентов, по сравнению с прошлым годом.

В 2021 году выручку удалось увеличить всего на 70 процентов. Если перейти на деньги, то мы получим 34,3 миллиарда долларов за 2019 год и 58 миллиардов долларов в 2021 году.