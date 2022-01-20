Медсообщество Башкирии осудило попытки дестабилизировать работу ЦРБ в Ишимбае

Забастовки и медицина – понятия несовместимые. Медицинская общественность республики осудила попытки профсоюза «Действие» дестабилизировать работу центральной больницы в Ишимбае. Накануне оттуда начали поступать новости о том, что водители и фельдшеры  скорой помощи – члены этого профсоюза – объявили так называемую «итальянскую забастовку».

Медики выходят в смену, но работают строго отведённое время и отказываются от дополнительных выездов и нагрузок. По мнению депутата Госдумы Риммы Утяшевой, выдвигать такие требования во время пандемии коронавируса «бесчеловечно».

Хочу сказать своим коллегам, что не нужно слушать чужих. Очень хочется кому-то лодку раскачать. Не успели поехать на вызов, а вдруг кто-то жизнь потеряет? Как потом жить в этом городе и в глаза людям смотреть? Это нехорошо, как будто на войне дезертировал.

Римма Утяшева, депутат Государственной Думы России
Фото №1 - Медсообщество Башкирии осудило попытки дестабилизировать работу ЦРБ в Ишимбае

Отметим, что профсоюз «Действие» был создан 10 лет назад в соседнем Ижевске. Организация неоднократно оказывалась в центре скандальных событий и славится тем, что устраивает акции протеста по всей стране. Сегодня представители медицинской общественности Башкортостана обратились к участникам забастовки с просьбой не поддаваться на провокации в такой сложный период, когда врачи, наоборот, должны все свои усилия направлять на защиту здоровья и жизней людей. Известно, что завтра Минздрав Башкирии проведёт встречу с работниками скорой Ишимбайской ЦРБ.

Ситуация в нашем коллективе патовая. Большинство моих коллег, как и я, негативно отнеслись к ситуации, которая сложилась в одном из наших отделений, потому что не только сотрудники скорой стояли на передовой. Я считаю, не время раскачивать лодку. Ковид дал немного времени отдохнуть и главное – мобилизоваться, чтобы дать полноценный отпор во время новой волны. 

Людмила Васильева, врач-методист Ишимбайской ЦРБ

Будем рассматривать реальные пути, как оперативно привлечь новых сотрудников скорой помощи, а также соберем круглый стол по выработке конкретных путей решения проблемы. Там не все так просто, но такими заявлениями проблемы не решаются.

Рауль Халфин, председатель Республиканского профсоюза медработников здравоохранения  Башкортостана

Я не понимаю, почему люди давали клятву Гиппократа, но когда стране так тяжело, устраивают забастовки. Это диверсия какая-то. Профсоюз, который это организовывает, выступает не за врачей, а против людей, которые нуждаются в помощи. Я как бывший ректор, выдавший вам дипломы врача, призываю не поддаваться на провокации, вернуться на рабочие места и продолжить свою работу, соблюдая все моральные принципы. На месте, я знаю, работает комиссия, она разберется, примет меры и все нарушения устранит. Но работу останавливать нельзя.

Виль Тимербулатов, хирург, профессор, доктор медицинских наук
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