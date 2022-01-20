Медсообщество Башкирии осудило попытки дестабилизировать работу ЦРБ в Ишимбае
Забастовки и медицина –
понятия несовместимые. Медицинская общественность республики осудила попытки
профсоюза «Действие» дестабилизировать работу центральной больницы в Ишимбае.
Накануне оттуда начали поступать новости о том, что водители и фельдшеры скорой помощи – члены этого профсоюза –
объявили так называемую «итальянскую забастовку».
Медики выходят в смену,
но работают строго отведённое время и отказываются от дополнительных выездов и
нагрузок. По мнению депутата Госдумы Риммы Утяшевой, выдвигать такие требования
во время пандемии коронавируса «бесчеловечно».
Хочу
сказать своим коллегам, что не нужно слушать чужих. Очень хочется кому-то лодку
раскачать. Не успели поехать на вызов, а вдруг кто-то жизнь потеряет? Как потом
жить в этом городе и в глаза людям смотреть? Это нехорошо, как будто на войне дезертировал.
Римма Утяшева, депутат Государственной Думы России
Отметим, что профсоюз
«Действие» был создан 10 лет назад в соседнем Ижевске. Организация неоднократно
оказывалась в центре скандальных событий и славится тем, что устраивает акции
протеста по всей стране. Сегодня представители медицинской общественности
Башкортостана обратились к участникам забастовки с просьбой не поддаваться на
провокации в такой сложный период, когда врачи, наоборот, должны все свои
усилия направлять на защиту здоровья и жизней людей. Известно, что завтра
Минздрав Башкирии проведёт встречу с работниками скорой Ишимбайской ЦРБ.
Ситуация
в нашем коллективе патовая. Большинство моих коллег, как и я, негативно отнеслись
к ситуации, которая сложилась в одном из наших отделений, потому что не только сотрудники
скорой стояли на передовой. Я считаю, не время раскачивать лодку. Ковид дал
немного времени отдохнуть и главное – мобилизоваться, чтобы дать полноценный отпор
во время новой волны.
Людмила Васильева, врач-методист Ишимбайской ЦРБ
Будем
рассматривать реальные пути, как оперативно привлечь новых сотрудников скорой
помощи, а также соберем круглый стол по выработке конкретных путей решения
проблемы. Там не все так просто, но такими заявлениями проблемы не решаются.
Рауль Халфин, председатель Республиканского профсоюза медработников здравоохранения Башкортостана
Я не понимаю, почему
люди давали клятву Гиппократа, но когда стране так тяжело, устраивают
забастовки. Это диверсия какая-то. Профсоюз, который это организовывает, выступает
не за врачей, а против людей, которые нуждаются в помощи. Я как бывший ректор,
выдавший вам дипломы врача, призываю не поддаваться на провокации, вернуться на
рабочие места и продолжить свою работу, соблюдая все моральные принципы. На
месте, я знаю, работает комиссия, она разберется, примет меры и все нарушения
устранит. Но работу останавливать нельзя.
Виль Тимербулатов, хирург, профессор, доктор медицинских наук