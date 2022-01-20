Медсообщество Башкирии осудило попытки дестабилизировать работу ЦРБ в Ишимбае

Я не понимаю, почему люди давали клятву Гиппократа, но когда стране так тяжело, устраивают забастовки. Это диверсия какая-то. Профсоюз, который это организовывает, выступает не за врачей, а против людей, которые нуждаются в помощи. Я как бывший ректор, выдавший вам дипломы врача, призываю не поддаваться на провокации, вернуться на рабочие места и продолжить свою работу, соблюдая все моральные принципы. На месте, я знаю, работает комиссия, она разберется, примет меры и все нарушения устранит. Но работу останавливать нельзя.

Виль Тимербулатов, хирург, профессор, доктор медицинских наук