Радий Хабиров поблагодарил «Башнефть» за сотрудничество в вопросах развития отрасли

В целом я хочу поблагодарить компанию «Башнефть» в вашем лице за активное участие и плодотворное сотрудничество в вопросах развития отрасли, за активное решение возникающих вопросов и активную инвестиционную политику. По инвестициям мы также серьёзно растём – на 4,5 процента, и это с учётом высокой базы 2020. Значительный вклад в достижение всех этих показателей принадлежит компании «Башнефть». Цены на нефть растут. И мы надеемся на дальнейший рост производственных показателей компании.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан