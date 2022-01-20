Радий Хабиров поблагодарил «Башнефть» за сотрудничество в вопросах развития отрасли

В прошлом году, несмотря на сложный период, промышленность республики показала рост в 6%. Об этом сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров во время онлайн-заседания постоянно действующей комиссии по взаимодействию региона и «Башнефти».

Значительный вклад в достижение этих показателей принадлежит нефтяной компании, которая смогла увеличить добычу сырья и полностью восстановить нефтепереработку. Радий Хабиров напомнил, что в 2022 году республика отметит 90-летие башкирской нефти, и поблагодарил компанию в лице её генерального директора Хасана Татриева за реализацию социально значимых проектов.

Фото №1 - Радий Хабиров поблагодарил «Башнефть» за сотрудничество в вопросах развития отрасли

В целом я хочу поблагодарить компанию «Башнефть» в вашем лице за активное участие и плодотворное сотрудничество в вопросах развития отрасли, за активное решение возникающих вопросов и активную инвестиционную политику.  По инвестициям мы также серьёзно растём – на 4,5 процента, и это с учётом высокой базы 2020. Значительный вклад в достижение всех этих показателей принадлежит компании «Башнефть». Цены на нефть растут. И мы надеемся на дальнейший рост производственных показателей компании.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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