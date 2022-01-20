Радий Хабиров поблагодарил «Башнефть» за сотрудничество в вопросах развития отрасли

В прошлом году, несмотря на сложный период, промышленность республики показала рост в 6%. Об этом сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров во время онлайн-заседания постоянно действующей комиссии по взаимодействию региона и «Башнефти».
Значительный вклад в достижение этих показателей принадлежит нефтяной компании, которая смогла увеличить добычу сырья и полностью восстановить нефтепереработку. Радий Хабиров напомнил, что в 2022 году республика отметит 90-летие башкирской нефти, и поблагодарил компанию в лице её генерального директора Хасана Татриева за реализацию социально значимых проектов.