В Уфе показали, как ведется механизированная уборка снега

650 дворников и 140 единиц техники вышли на механизированную уборку уфимских дворов от снега и наледи. Во время обильных снегопадов эту армию усиливают сторонними организациями. Но даже в таком случае выполнить работу идеально получается не всегда. Причина – в самих жителях.

Жители дома №22 по улице Шафиева на утренний шум не жалуются и даже рады ему. Механизированная уборка для многих уфимских дворов, а их более 4,5 тысячи, – событие долгожданное. Работы ведутся комплексно.

Начинают козырьки убирать, полностью до асфальта срезается снежный покров, подходы к подъезду, проезжая часть, парковочные карманы. Открываются поребрики, открываются контейнерные площадки вкруговую. Всё до асфальта. Андрей Бычков, начальник отдела жилищного хозяйства УЖХ г. Уфы

Но как бы ни старались дворники и трактористы, выполнить работу идеально получается не всегда. И виной тому, как ни странно, сами жители. Некоторые из них наверняка жаловались на заваленные снегом парковки и тротуары.

Нам мешают припаркованные машины, вот такой нюанс есть. Если бы не они, то мы бы всё идеально почистили. Объявления, конечно, заранее вешаем. Но они не убирают. Галина Кузнецова, дворник

Казалось бы, обычная штыковая лопата. Но как ее можно усовершенствовать? Однако голь на выдумку хитра. Чтобы увеличить площадь обрабатываемой поверхности, дворники подпиливают нижнюю острую часть лопаты. Таким образом, за один удар площадь увеличивается в три раза.

Убирают очень хорошо каждый день. Если снег, то с 4-5 часов утра начинают обязательно. Очень хорошо убирают, поэтому мы довольны. Спасибо им большое. Фавада Сагитова, жительница дома №22 по ул. Шафиева

А вот уфимские автолюбители не всегда могут сказать спасибо дорожным службам. О существовании некоторых столичных улиц ответственные лица, кажется, просто забыли. Вот так выглядит улица Пархоменко. И риск попасть в аварию здесь максимальный. Зачастую автомобилям приходится выезжать на встречную полосу. И причина не только в припаркованных машинах, а в большей степени в двухметровых сугробах, которые растут с каждым снегопадом.

Особенно после Нового года вообще ни разу не было никого. Ну и если тротуары взять, то же самое. За весь сезон ни разу нигде не убирали. Венер Минибаев, житель г. Уфы

И такие примеры можно найти практически в каждом районы Уфе. А конкретно это интервью, хоть и записано прямо на проезжей части, но абсолютно без риска для жизни.