В Уфе показали, как ведется механизированная уборка снега

650 дворников и 140 единиц техники вышли на механизированную уборку уфимских дворов от снега и наледи. Во время обильных снегопадов эту армию усиливают сторонними организациями. Но даже в таком случае выполнить работу идеально получается не всегда. Причина – в самих жителях.
Жители дома №22 по улице Шафиева на утренний шум не жалуются и даже рады ему. Механизированная уборка для многих уфимских дворов, а их более 4,5 тысячи, – событие долгожданное. Работы ведутся комплексно.
Но как бы ни старались дворники и трактористы, выполнить работу идеально получается не всегда. И виной тому, как ни странно, сами жители. Некоторые из них наверняка жаловались на заваленные снегом парковки и тротуары.
Казалось бы, обычная штыковая лопата. Но как ее можно усовершенствовать? Однако голь на выдумку хитра. Чтобы увеличить площадь обрабатываемой поверхности, дворники подпиливают нижнюю острую часть лопаты. Таким образом, за один удар площадь увеличивается в три раза.
А вот уфимские автолюбители не всегда могут сказать спасибо дорожным службам. О существовании некоторых столичных улиц ответственные лица, кажется, просто забыли. Вот так выглядит улица Пархоменко. И риск попасть в аварию здесь максимальный. Зачастую автомобилям приходится выезжать на встречную полосу. И причина не только в припаркованных машинах, а в большей степени в двухметровых сугробах, которые растут с каждым снегопадом.
И такие примеры можно найти практически в каждом районы Уфе. А конкретно это интервью, хоть и записано прямо на проезжей части, но абсолютно без риска для жизни.
Ну а это, пожалуй, главный дорожный долгострой башкирской столицы. Улица Комсомольская. После многолетнего ремонта проезжую часть увеличили до 3 полос в каждом направлении. Однако сейчас крайняя правая полоса закрыта метровым сугробом. Автолюбителям приходится оставлять свои машины во втором ряду. Ну и для проезда остается одна крайняя правая полоса. В часы пик тут образуются большие пробки. По словам местных жителей за зимний период капитально снег здесь не убирали ни разу.